Aston Villa | Moreno vicino alla firma

Commenta per primo Harry Maguire è in uscita dal Manchester United . Il difensore è stato messo ai margini da ten Hag e ha ricevuto un'offerta dall'. A consigliarlo ora è l'ex bandiera Rio Ferdinand: 'Fossi in lui, mi cercherei una nuova squadra. Quando il tuo allenatore ti ha fatto più volte capire che non ti reputa tra i due ...Olympique Marsiglia: Mattéo Guendouzi è entrato nelle mire dell'di Unai Emery. Le disponibilità economiche dei club di Premier League, si sa, è davvero massiccia e, quindi, anche le squadre di medio cabotaggio d'oltremanica, possono risultare un ... Udinese, ag. Deulofeu conferma: "Interessamento dell'Aston Villa, ma niente di concreto" "C'è stato un interessamento dell'Aston Villa, ma niente di concreto". Queste le parole di Alberto Botines, agente di Gerard ...Il centrocampista americano piacerebbe anche all'Aston Villa. La Juve potrebbe lasciarlo partire per circa 40 milioni di euro ...