Asta BTP domani 12 gennaio 2023 | perchè i rendimenti saranno giocoforza alti

Leggi su risparmioggi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)12si terrà la primaBTP del nuovo anno. In collocamento andranno due nuove tranche di titoli in corso regolare. Nessuna nuova emissione quindi con le novità anticipate nel programma del primo trimestreche per forza di cose sono rimandate almeno al mese di febbraio. Non per questo motivo l’BTP di12non rappresenta una finestra interessante per i risparmiatori che sono a caccia disenza correre rischi. Ma vediamo quale è il programma stabilito dal MEF. Come detto i titoli in offerta sono due e nessuno ha lunghezza superiore ai 10 anni anche,, come abbiamo segnalato sulla pagina che raccoglie tutte le prossime emissioni BTP, ...