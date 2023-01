Assegno unico | corsa al rinnovo dell’Isee | la scadenza da rispettare

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lo scorso 31 dicembre è scaduta l’Isee 2022, l’attestazione necessaria per richiedere alcune misure di sostegno economiche, come l’per i figli a carico. La somma dell’è determinata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. Senza il valore Isee aggiornato, l’viene erogato dall’Inps con l’importo minimo di 50 euro per ogni figlio. Per continuare a ricevere le somme spettanti e le maggiorazioni previste dalla legge di Bilancio 2023, occorre rinnovare l’Isee 2023 entro i primi mesi dell’anno. Vediamo quando., quando rinnovare l’Isee Per ottenere gli aumenti dell’previsti dalla manovra, le famiglie dovranno presentare entro il 28 febbraio la Dsu, la ...

È stato aggiornato oggi l'Osservatorio Statistico sull'Universale (AUU) che contiene al suo interno anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). L'Osservatorio fornisce un quadro completo ...Non avremmo potuto aumentare l'per le famiglie, il credito d'imposta per le imprese, le pensioni'. Perché, come ricordato anche dal meloniano Giovanni Donzelli , qualche ora prima, 'la ... Assegno unico 2023: DSU aggiornata entro il 28 febbraio. Non serve domanda per chi già ne usufruisce Chi vuole continuare a beneficiare dell’assegno unico ricevendo l’importo spettante deve provvedere al rinnovo dell’ISEE entro il 28 febbraio.L'Istituto ha altresì comunicato che, nel periodo marzo-novembre 2022, sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro ...