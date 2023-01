(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’diper i figli non può essere corrisposto a vita e vediamo i nuovi limiti di età disposti dlegge dalle sentenze. Sicuramente i figli devono essere mantenuti dei genitori finomaggiore età e questo vale anche per i genitori separati. Ma sia che i genitori siano separati e sia che siano ancora insieme devono mantenere i figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età, tuttavia ildei figli non può durare all’infinito e così vedremo fino a che età devono essere mantenuti i figli nel caso dei genitori separati.di(I Love Trading)Quindi cercheremo di risponderenostra domanda in virtù dellatanti si chiedono fino a che età si è tenuti ...

deQuo

... le generalità e i dati anagrafici del richiedente; il codice fiscale; gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; l'importo dell'didi cui e' titolare il ...Il contributo viene corrisposto a domanda del genitore che ha diritto all': in misura pari all'importo non versato dell'didi cui è titolare. fino a un massimo di 800 euro ... Assegno di divorzio e mantenimento: come viene determinato La Corte di Cassazione fissa la “deadline” oltre la quale per nessun motivo il giovane ha diritto all’assegno.Mantenimento anche per la figlia fuori sede se i genitori possono permetterselo e se lo hanno già fatto per il figlio maggiore ...