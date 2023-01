Ascolti TV | Martedì 10 gennaio 2023 Vince la Coppa Italia 19 3% | in calo Il Nostro Generale 17 5% | Boomerissima al 7 4%

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Inter-Parma Nella serata di ieri,10, su Rai1 Ilha conquistato 3.411.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 Inter-Parma diha incollato davanti al video 3.815.000 spettatori con uno share del 19.3% (primo tempo a 4.095.000 e il 18.5%, secondo tempo a 3.713.000 e il 18.6%, tempi supplementari a 3.578.000 e il 22.2%). Su Rai2 l’esordio diè scelto da 1.310.000 spettatori (7.4%). Su1 Le Iene Show ha raccolto 1.278.000 spettatori e i l’8.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 811.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 716.000 spettatori (4.7%). Su ...

Tvblog

Nuova rubrica da oggi,10 gennaio 2023, a Unomattina, dove il padrone di casa Massimiliano Ossini , aprendo la ... non senza risentirne a livello di(a causa del basso traino del ...Il programma occuperà il palinsesto per quattro. Oggi si è svolta la tradizionale ... La sua presenza ha fatto registrare in quella serata un picco di. Qualcuno ipotizza che la Marcuzzi ... Ascolti tv martedì 10 gennaio 2023