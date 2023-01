Ascolti tv | i dati di martedì 10 gennaio 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Bene la Coppa Italia su Canale 5 Nella serata di ieri,10, su Rai1 la seconda puntata della fiction Il Nostro Generale ha ottenuto 3.411.000 spettatori pari al 17.5% di share. Bene, in onda su Canale5 Inter-Parma di Coppa Italia con 3.815.000 spettatori con uno share del 19.3% (primo tempo a 4.095.000 e il 18.5%, secondo tempo a 3.713.000 e il 18.6%, tempi supplementari a 3.578.000 e il 22.2%). Su Rai2 l’esordio di Boomerissima con Alessia Marcuzzi porta a casa 1.310.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.278.000 spettatori e i l’8.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 811.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 716.000 spettatori L'articolo proviene da 361 Magazine.

