Ascolti tv dati auditel Il nostro generale ieri sera | quanto ha fatto la seconda puntata su Rai 1?

Virgilio Notizie

Che glitotalizzati dal disco in questi primi tre giorni dalla sua uscita arrivino effettivamente ... Melanie Parejo, Head of Music Sud e Est Europa di Spotify , commentando idi Spotify ...Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it il nostro generale 4 GliTv e iAuditel di lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata, vedono su Rai1 il debutto della fiction in otto episodi Il nostro generale. Dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, ... Ascolti tv, dati Auditel lunedì 9 gennaio: la serie su Dalla Chiesa batte il Gf Vip, ok "Boss in incognito" Il docufilm verrà mandato in onda questa sera per onorare Gianluca Vialli, scomparso nella giornata di ieri. Dove e quando vedere La Bella Stagione in tv e streaming. Il docufilm, non presente finora ...I dati Auditel di sabato 7 gennaio 2023: Maria De Filippi torna e fa subito boom degli ascolti con C'è Posta Per Te ...