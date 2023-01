Ascolti tv | cala Il nostro Generale e Canale 5 vince con il calcio Boomerissima parte dal 7%

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una serata parecchio ricca e variegata quella del 10 gennaio 2023 sui principali canali del digitale. Tante le proposte e diversi i risultati portati a casa. La vittoria il 10 gennaio 2023 va comunque a5 che, grazie al, si avvicina ai 4 milioni di spettatori nella media ( ein share anche grazie alla durata della sfida tra Inter e Parma arrivata ai supplementari). Rispetto al lunedì sera, perde qualche spettatore la fiction Il, con la seconda puntata che scende al 17 % di share e non supera i 3,5 milioni di spettatori. C’era grande attesa poi per il risultati dicon Alessia Marcuzzi al suo esordio su Rai 2. Per il momento un risultato che può conre la rete: oltre 1 milione di spettatori ma meno del 10% di share, ...