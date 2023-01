ASCOLTI TV 10 GENNAIO 2023 | INTER-PARMA | IL NOSTRO GENERALE | BOOMERISSIMA | LE IENE | INSINNA VS BONOLIS

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)TV 10· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xIl– xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscina la Notizina – x– x (suppl. x)Tg5 + ...

SuperGuidaTV

...della fortunata serie campione ditargata Rai Uno dovrà affrontare l'addio della sua protagonista principale: Suor Angela . Nelle nuove puntate, che partiranno il prossimo giovedì 12, ...Boom diper la prima puntata della seconda stagione di Lolita Lobosco . La fiction con Luisa Ranieri ... L'appuntamento con la seconda puntata di Lolita Lobosco 2 è per domenica 15in ... Ascolti tv, lunedì 9 gennaio 2023: Il nostro generale (19.9%), Grande Fratello Vip 2022 (20.1%) | Dati Auditel Intrattenere 6,1 milioni di italiani davanti alla tv in prima serata con un prodotto come Lolita, girato a Bari, è motivo di orgoglio, non solo per i produttori, Angelo Barbagallo e Nicola Zingaretti, ...Torna la Coppa Italia, un torneo che ha cambiato più volte formula, ma a cui mancano coraggio e fantasia, e che proprio per questo nega favole e sogni che dovrebbero invece popolarlo, come in Francia ...