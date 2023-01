Ascolti Tv 10 gennaio 2023 | buona la prima di Boomerissima

Tvblog

tv 102023, in prima serata su Canale5 Inter - Parma di Coppa Italia ha conquistato una media di 3.815.000 spettatori e share del 19.3% (primo tempo 4.095.000 e 18.5%, secondo tempo 3....segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11...trasmettere un problema personale sui social media o raccontare una storia di guai a chiunqueQuesta sera Federica Sciarelli tornerà sulla scomparsa di Emanuela Orlandi Primo appuntamento di Chi l'ha visto del 2023 quello di oggi, mercoledì 11 ...Pomeriggio 5 molto lontano dagli ascolti de La vita in diretta che vola su Rai 1 anche nel nuovo anno La scelta di Mediaset di spegnere totalmente il pomeriggio di Canale 5 nel periodo di Natale per q ...