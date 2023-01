Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 17a Giornata | Milan - Roma raggiunge 1 851 698 individui

Virgilio Notizie

...teresa saponangelo foto di bacco Quando glipremiano la qualità è un doppio successo: Il nostro generale su Rai1, vince la serata con 3.957.000 spettatori e il 19,9% di share. La, ...... ma anche un successo di. L'accoglienza di Noi e Sopravvissuti, altre duedi cui lei era protagonista, è stata invece più tiepida: come se l'è spiegato Non soffro di ansia per gli ... Ascolti tv, dati Auditel martedì 10 gennaio: la Coppa Italia batte la serie sul Generale Dalla Chiesa "L’antidoto al considerare che il successo sia un fine, è restare attaccato alle radici umane e professionali", l'intervista di Lino Guanciale a FQMagazine ...Rai 1 beffata. Martedì 10 gennaio la prima rete della tv di Stato si prende il preserale e l’access prime time, ma non la prima serata. Rai 1 si impone, in sequenza, con ‘L’Eredità‘ e ‘I Soliti Ignoti ...