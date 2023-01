Arriva un nuovo vaccino | ma non per gli umani | A cosa serve?

Leggi su ck12

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Negli ultimi anni se n’è molto sentito parlare a causa dell’emergenza sanitaria che ci siano trovati ad affrontare, ma adesso è in arrivo un. Stavolta, però, non è per gli. È unico nel suo genere. Per la prima volta negli Stati Uniti è stato approvato unsenza precedenti.: ecco per chi è (ck12.it)Stavolta, però, non è per gli. Ad essere aiutati da questa importante scoperta scientifica saranno gli animali. In particolare, le api da miele. Sì, perché nell’ultimo periodo questa specie è stata colpita da una terribile forma di peste che sta progressivamente decimando gli allevamenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.un...