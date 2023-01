(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I musulmani prima o poi si vendicheranno dei responsabili diHebdo per aver pubblicato vignette che prendono in giro il leader Ali Khamenei: lo ha detto martedì il comandante delle Guardie ...

Contro di lui il defunto leader iraniano Ruhollah Khomeini emise nel 1989 unaper aver insultato il profeta Maometto. Nell'agosto 2022, Rushdie è stato accoltellato e gravemente ferito a New ......dei 'Versetti satanici' il defunto leader iraniano Ruhollah Khomeini emise nel 1989 unaper ...anche Charlie Hebdo dedica uno speciale alle proteste delle donne in Iran L'attacco di Salami... Arriva la Fatwa contro la direzione di Charlie Heddo: “Faranno la fine di Salman Rushdie” Lo ha detto martedì il comandante delle Guardie rivoluzionarie Hossein Salami, aggiungendo minaccioso: "Puoi arrestare i vendicatori ma non puoi resuscitare i morti".Nuove caricature di Charlie Hebdo sull'Iran. Puntuali le minacce dal paese, dal comandante delle Guardie rivoluzionarie Hossein Salami ...