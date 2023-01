Arrestati 2 ultras per aggressione a dirigente della Polizia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Severamente puniti dal QuestoreProvincia di Vicenza Paolo SARTORI i 2Squadra di Hockey di Bolzano che lo scorso 3 gennaio avevano aggredito e ferito ildel Servizio di Ordine Pubblico al termine dell’incontro tra “MIGROSS SUPERMERCATI ASIAGO HOCKEY” e “H. C. BOLZANO FOXES”. A seguito dei loro comportamenti violenti i due bolzanini – D. D. di anni 36, e A. O. di anni 39 – erano statiper i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e trattenuti nelle Camere di SicurezzaQuestura a disposizione del Pubblico Ministero in attesa dell’Udienza avanti al Giudice del Tribunale di Vicenza. Nell’occasione, i due individui avevano colpito al volto con un pugno il FunzionarioDIGOS, provocandone la ...

