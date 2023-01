Arrestate 6 persone nei pressi della stazione Termini

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ad esito dei servizi quotidiani nell’area, i Carabinieri del Gruppo Roma hanno arrestato 6in poche ore. Le attività quotidiane dei Carabinieri rientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto Bruno Frattasi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I Carabinieri del Nucleo Roma Scalohanno arrestato un 26enne algerino, senza fissa dimora, che a seguito di un controllo in piazza dei Cinquecento, in esito ad accertamenti alla banca dati delle forze dell’ordine e presso l’Ufficio Immigrazione ...