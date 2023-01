Arisa si “mette a nudo” su Instagram | «Scorrete per scoprire la verità» I fan | «Sei comunque bellissima»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)sui proprio canali social non si nasconde… anzi! La cantante ama mostrarsi ai suoi fan per quella che è, con pregi e difetti.è una sostenitrice convintissima del body positivity e dell’apprezzarsi per ciò che si è, molto spesso quindi si mostra senza trucco e parrucco come è successo nell’ultimo post che ha pubblicato. Il postdiIn questo momentosi trova in Inghilterra, per la precisione a Londra, per alcuni progetti lavorativi. La cantante sta documentando il suo viaggio con storie e post che pubblica sul proprio profilo. L’ultimo post pubblicato dala mostra raggiante e luminosa nella prima foto e in abiti comodi con una maschera per il viso bianca, nella seconda immagine. I commenti dei ...