Ardea Via Pavia tra buche | rifiuti e tombini divelti | scempio a Nuova Florida

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)– C’è una strada ainvasa daie con l’asfalto pieno die talmente disastrato che chi vi passa ha l’impressione di guardare il paesaggio lunare. Si tratta di via, la prima strada d’accesso ae ai 706 ettari delle Salzare, segnando il confine tra le due località. Una via importante che ora, per ben 00 metri, è costellato die avvallamenti. Poi vi è un tratto non asfaltato che da via Pratica di Mare arriva fino alla piazza di Sant’Antonio, alla Banditella Alta. Da li loprosegue fino al palazzo che ospita la sede del Comune e alla tenenza dei Carabinieri. Una strada, se così si può definire, dove allesi aggiunge una maxi-discarica ...