Arbitro Napoli-Juve | Rocchi ha già deciso | ecco il nome

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gianlucasceglierà Daniele Doveri comedi, la decisione del designatore anticipata da Corriere dello Sport. Trovare l’giusto per una sfida così importante è importantissimo. Anche perché la settimana prima diè stata anticipata da una serie di pressioni importanti. Basti pensare che Gazzetta dello Sport due giorni dopo-Sampdoria, stava ancora parlando ancora di un presunto errore di Abisso per il rigore concesso ad Anguissa. Episodio ininfluente in termini di risultato, dato che Politano ha sbagliato il rigore. Il designatoreper la sfida del Maradona non punterà su Orsato, che era già stato escluso dalla lista dei papabili. L’di ...

Ed anche qui non bisogna cercare a lungo (ce ne so pochi, eh, alla CAN): abbiamo l'della ... Siache Juventus non hanno mai mostrato di non gradire la presenza di Doveri, e si che i ...Incontrai un amico: senti, Daniele, se non puoi più giocare a pallone con la squadra, perché non fai il corso per arbitri Gli risposi: sei matto L', per me, era solo uno sfigato che prendeva ...Fornito da Italpress NAPOLI (ITALPRESS) - Prima di cominciare la conferenza ... naturalmente nel confronto fisico caddi a terra, l'arbitro fischiò punizione, lui che era 20 metri avanti tornò indietro ...“Il Corriere dello Sport” ha anticipato la designazione arbitrale per Napoli-Juventus, che, secondo il quotidiano, dovrebbe essere diretta dal signor Daniele Doveri.