(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Oggi Rocchi, il designatore degli, a Lissone presenterà il fuorigioco semiautomatico (il Saot) che debutterà a Riyad in Supercoppa e per l’occasione tirerà le somme sull’operato dei suoi uomini a due giornate dalla fine del girone d’andata del Campionato. Ne parla lache dà conto dei “promossi” e “bocciati”. E si chiede:undil’arbitraggio di? Da Sozza a Massa. Così, fra giovani e “adulti”, c’è una sorta di graduatoria senza che graduatoria sia: se Sozza, Colombo e Marchetti (con Marcenaro) sono quelli che hanno ottenuto voti alti nella categoria “Nouvelle Vague”, ecco che Massa, Orsato (che riapparirà nel prossimo week-end) e Doveri (senza dimenticare Di Bello, Mariani, ...

IlNapolista

Anche oggi, presentando a Lissone il Saot che verrà, Gianluca Rocchi probabilmente tirerà somme importanti urbi et orbi. E le somme - oltre a quella che porterà allo stop fino a febbraio per Juan Luca ......classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli. In questo turno, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha bocciato Sacchi che ha annullato il gol di Acerbi in Monza - Inter e... Arbitri, Abisso subirà un turno di stop dopo Sampdoria-Napoli (Gazzetta) - ilNapolista Siamo alla fine del girone d’andata: le prime somme sul rendimento offerto dagli arbitri. I promossi e i bocciati La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha tirato le somme sugli arbitri ...Girone d'andata quasi finito: fra i giovani ok pure Colombo, Marcenaro e Marchetti. Fra gli esperti, rebus Valeri ...