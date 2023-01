Apple Fitness+ | le novità del 2023 | dal kickboxing ai nuovi trainer

macitynet.it

...News ha introdotto My Sports per offrire piena copertura agli sport (non ancora in Italia)+ conta un catalogo da 3.500 attività, tra allenamenti e meditazioni (altre novità sono ...Oltre ai citati successi e riconoscimenti per film e serie TV diTV+, il comunicato evidenzia i nuovi appuntamenti sportivi per gli appassionati di baseball, l'abbonamento+ per ... Apple Fitness plus porta kickboxing, meditazioni e la voce di Beyonce Ma anche meditazioni incentrate sul sonno, le raccolte per rimettersi in forma e altri personaggi ispiranti per la serie «Passeggiamo» ...Un aggiornamento importante che include nuove lezioni e funzionalità dedicate al mondo del fitness Apple sta apportando un massiccio aggiornamento al suo servizio Fitness Plus. A partire dal prossimo ...