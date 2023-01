Appennino senza neve | turismo in ginocchio Santanchè | subito misure

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)per sostenere le aree delsciistico nell'. È quanto è stato deciso all'incontro promosso dalla ministra Danielacon i rappresentanti delle Regioni del Centro Italia, delle strutture ricettive, degli impianti e dei maestri di sci. L'obiettivo - ha spiegato- è innevare artificialmente le piste, finanziare gli impianti di risalita, prevedere ammortizzatori sociali per i lavoratori stagionali, agire per destagionalizzare i flussi turistici. «Vorremmo far sì - ha sottolinea la ministra - che le risorse siano date il più presto possibile»; c'è «un fondo del ministero per poter finanziare gli investimenti per gli impianti di risalita e sull'innevamento». «Abbiamo deciso - ha proseguito - che possiamo ristornare gli investimenti fatti ...