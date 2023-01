Appennino senza neve | il Ministero del Turismo pensa interventi sul problema

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si è svolto oggi a Roma, presso la sede deldel, l’incontro voluto dal ministro delDaniela Santanchè sulla questione “”. Presenti al tavolo (in sede o in videocollegamento) il Presidente della Regione Toscana Giani e gli assessori regionali di: Abruzzo (Daniele D’Amario), Emilia-Romagna (Andrea Corsini), Marche (Francesco Acquaroli) e Molise (Vincenzo Cotugno). Per la Regione Lazio presente la Direzione. Erano inoltre presenti (in sede o in videocollegamento) le seguenti associazioni di categoria: ANEF – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari; Associazione Maestri Sci Italiani; Asso-Confesercenti; CNA (e Commercio e Professioni); Collegio Nazionale Maestri di Sci ...

la Repubblica

...certi subito per ristorare le imprese in ginocchio a causa della mancanza di neve sull''. ... Sulla mancanza di neve che sta causando danni economiciprecedenti a interi comprensori', ...Noi chiediamo che per le località di montagna dell'dove c'è l'emergenza neve quello che viene riscosso venga rispeso in quel comune. Non costa un euro in più allo Stato ma la solidarietà, ... Appennino senza neve. Le 4 misure di Santanché Abruzzo – “Oggi a Roma dal Ministro Santanchè per elaborare un piano di aiuti per il perdurare della mancanza di neve su tutto l’Appennino. Sono state esaminate le possibilità di ristoro immediato per ...''Appennino senza neve'', incontro al Ministero del Turismo. Per le Marche presente Acquaroli - picenotime.it - IT ...