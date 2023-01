Appennini senza neve | 50 milioni di danni Santanchè | ' A breve le risposte del governo'

Controradio

Il presidente Eugenio Giani al tavolo organizzato dalla ministra con le regioni e le categorie di settore: 'I danni potrebbero essere molto di più'. Dagli ammortizzatori al fondo di solidarietà, ecco ...Sulla mancanza di neve che sta causando danni economiciprecedenti a interi comprensori', rilevano i due parlamentari, 'è stata pronta l'iniziativa del ministro con la convocazione del tavolo ... Appennini senza neve, i ‘quattro passi’ della Santanchè, c’è anche un “suggerimento del presidente Giani” Abruzzo – “Oggi a Roma dal Ministro Santanchè per elaborare un piano di aiuti per il perdurare della mancanza di neve su tutto l’Appennino. Sono state esaminate le possibilità di ristoro immediato per ...''Appennino senza neve'', incontro al Ministero del Turismo. Per le Marche presente Acquaroli - picenotime.it - IT ...