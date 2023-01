“Appena l’ha nominata” GF Vip 7 | su Giaele scatta la censura | ma quei nomi vip si sono sentiti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Al GF Vip 7 arriva laperDe Donà. I telespettatori siimmediatamente accorti dell’accaduto, mentre stavano seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Il breve filmato in questione, della durata di circa 13 secondi, è subito diventato virale in rete. Anche perché la concorrente stava toccando un argomento molto delicato, riguardante due personaggi famosi. La regia probabilmente non ha gradito e, temendo qualche parola di troppo, ha silenziato il suo microfono. Il pubblico del GF Vip 7 è riuscito a captare poche parole, prima che lasi abbattesse suDe Donà. A proposito di quest’ultima, a intervenire pochi giorni fa è stato suo fratello Matthias che non ha lesinato qualche critica: “Penso che lei e suo marito sappiano i loro limiti e penso che mia sorella ...