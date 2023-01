(Di mercoledì 11 gennaio 2023)– Unadeifinalizzata a trovare la migliore soluzione possibile quella di ieri mattina, convocata dalla Commissione Straordinaria che amministra la Città die coordinata dal Vice Prefetto, Francesco Tarricone,lain Piazza Dante Zemini (ex Tribunale), attualmente non agibile, alla presenza sul posto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Michela Corsi, del Dirigente del Dipartimento edilizia scolastica di Città Metropolitana, Claudio Dello Vicario, del Dirigente Scolastico, Barbara Durante e dei Rappresentanti dell’Asl Roma 6. E’ stato stilato un cronoprogramma operativo finalizzato a riattivare, nel breve periodo, almeno 6 aule al primo piano, con ...

Il Faro online

...questa mattina presso la sede dell'ex Pretura di piazza Zemini adche fino allo scorso giugno ha ospitato l'Istituto nautico " Marcantonio Colonna ", è stata una vera e propriadei ...Francesco Piccari, coach di Lucia Bronzetti e co - fondatore della Piccari Tennis Team di, ... " Non è stato facile - ha detto instampa - perché il match era decisivo e ho sentito la ... Anzio, Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Istituto Nautico Quella che si è tenuta questa mattina presso la sede dell’ex Pretura di piazza Zemini ad Anzio che fino allo scorso giugno ha ospitato l’Istituto nautico “Marcantonio Colonna”, è stata una vera e prop ...Questa la posizione della Commissione che, nei giorni scorsi ha trasferito in comune gli uffici della Spa e che, solo qualche settimana fa aveva promosso anche il Bilancio del Comune di Anzio in una ...