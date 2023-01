Anziana ereditiera truffata a Milano | le dicono che il figlio è stato arrestato e si fanno consegnare ori e collezioni preziose

Agenzia ANSA

Il primo riguarda la vendita dei terreni di Saonara: 'L'sta svendendo tutto alla metà del valore', accusa l'ex lavoratore. Il secondo è un atto che testimonia come l'vedova due ...Per esempio, ci sono una donnae stravagante di nome Pearl (Mia Farrow) e suo fratello ... la leggendariatedesca, famosa su Instagram, che ha conquistato il cuore degli esponenti ... Truffa ad anziana ereditiera in centro a Milano - Lombardia L'88enne, che vive vicino a piazza Duomo, ha consegnato ai criminali soldi, ori e una preziosa collezione numismatica ...(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Una truffa di ingente valore è stata messa a segno, a Milano, ai danni di un'anziana ereditiera, che appartiene a una storica famiglia di imprenditori aeronautici lombardi. I ...