Antonino | chi sarebbe il famoso uomo etero di cui si sarebbe invaghito

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Chi è l’sposato di cui siSpadaccino? A parlarne – senza mai fare il suo nome – è stato il cantante a Verissimo da Silvia Toffanin durante la scorsa puntata. “C’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: è impegnato” – ha esorditoSpadaccino, che ha poi continuato – “E quindi dato che io non sono un ruba mariti non se ne parla. Risolvi la tua vita nel caso“. “..e nel caso vi aspetto qua insieme!” ha continuato Silvia Toffanin. “Perché no!” – ha risposto il cantante – “Vedremo! Chi può dirlo! Magari! Le storie se vanno bene vanno bene, ma se vanno male. Quindi scusami carA, ma sta meglio con me“, ha poi detto rivolgendosi alla compagna di lui. “Se son rose fioriranno” ha chiuso la conduttrice. Chi sarà? A ...

Antonino Spadaccino, scoop pazzesco: svelata l'identità di chi gli ha rubato il cuore – FOTO Secondo Deianira Marzano, l'assenza di Antonino al GF Vip dipenderebbe anche da questioni legate al suo contratto economico ...Antonino Spadaccino a Verissimo ha raccontato di essere innamorato. Il vincitore di Tale e Quale show ha ricordato di aver subito insulti in passato, di ...