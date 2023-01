Antonella Elia | gambe da sogno | Da togliere il fiato a quasi 60 anni

Leggi su ck12

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A 59appena compiutinon sente minimamente il passare degli. Le ultime foto postate sui social hanno fatto sognare i fan, ed il suo compagno. L’anno appena trascorso è stato, sul fronte televisivo, piuttosto ricco per una delle regine della televisione italiana., dopo un fortunato periodo in veste di opinionista per il Grande Fratello Vip e Live-Non è la D’Urso e di concorrente in Temptation Island, ha partecipato, nel 2022, a Back to School e Alessandro Borghese – Celebrity Chef in qualità di concorrente, La Pupa e il Secchione – Show come giurata, BellaMa’ tornando a lavorare come opinionista e Citofonare Rai 2 come “inviata dell’amore”.incanta tutti – Foto: AnsaE, proprio in occasione del primo ...