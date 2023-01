Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 11 gennaio

Leggi su zon

(Di mercoledì 11 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladell’11Nunzio non cederà allo sconforto: ci sono dalla sua parte il supporto incondizionato di Franco e la speranza che Elena convinca Alice a riflettere bene sul da farsi. Fedele alla vocazione di giornalista impegnato, Michele affronta in trasmissione un argomento di grande interesse e attualità. Il pressing seduttivo di Micaela inizia a mettere in crisi Samuel.Unal ...