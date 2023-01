Anticiclone sul Nord Italia | si alternano nuvole e ampie schiarite

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’espansione verso est dell’delle Azzorre proteggerà parzialmente ilper tutta la settimana dalle perturbazioni atlantiche che, collegate alla circolazione depressionaria centrata sull’Europa settentrionale, scorreranno adelle Alpi. Saremo pertanto interessati da un’alternanza tra momenti soleggiati e limpidi grazie alla ventilazione settentrionale e il passaggio dicollegate alle code dei fronti in transito oltralpe. Uno di questi è atteso nella serata di mercoledì. Le temperature rimarranno su valori superiori rispetto alle medie del periodo e subiranno variazioni dovute prevalentemente al livello di soleggiamento e alla ventilazione settentrionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 11 ...

