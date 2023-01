Angela da Mondello | la signora del «Non ce n’è Coviddi» fa coppia a sorpresa con un’altra “star” di TikTok | il video virale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) É giàilche riprende la diretta social tenuta insieme da Rita De Crescenzo eda. Sembrerebbe che le dueer hanno un progetto lavorativo in comune. Tutto è nato dietro gli schermi degli smartphone, usati da entrambe ledigitali per diffondere i propri contenuti.dasbarca a Napoli L’amicizia nata sui social è stata coronata con l’arrivo a Napoli dell’influencer siciliana, che afferma: «Ho conosciuto Rita, non l’ho mai criticata nè condannata. Io e Rita veniamo dalla stessa strada, abbiamo fatto la stessa gavetta». Ancora top secret il progetto a cui le dueer stanno lavorando e che ha già incuriosito i follower, scatenati nei commenti.

