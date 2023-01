Ancora in stallo Pd nel pallone sulle primarie

il Dolomiti

Ma ènella trattativa. Sul tavolo anche la richiesta di spostare il voto dal 19 al 26 febbraio. Pd,sulle primarie online. Letta cerca l'intesa Congresso Pd, l'implosione delle ...La direzione del Pd è rinviata al pomeriggio per losulle regole del voto per le primarie.questa mattina non è stato possibile raggiungere un'intesa e da fonti del Nazareno viene spiegato che il parlamentino del partito si riunirà nel ... Olimpiadi, ancora stallo sullo ''scippo'' di Torino a Baselga di Pinè ... La situazione sul campo continua a non vedere grandi movimenti. L'assedio dei russi attorno alla cittadina di Soledar, nel Donbass, persiste.“Non ci sono dubbi. Se a Ibla non ci si dà una svegliata, rischiamo, anche nei prossimi anni, di subire le ripercussioni delle scelte altrui. E tutti insieme dovremmo chiederci perché fare i conti con ...