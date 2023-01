Ancelotti | “Io e Gattuso abbiamo avuto problemi”

Leggi su zon

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sono stati due simboli del Milan vincente degli anni 2000: Carloe Rino, il primo in panchina e l’altro in mezzo al campo, hanno condiviso gli ultimi grandissimi successi in Europa dei rossoneri. Ora, entrambi sono allenatori di due squadre prestigiose: Don Carlos è un leggenda del Real Madrid, mentre Ringhio è ripartito dal Valencia. I due si daranno battaglia nella semifinale della Supercoppa di Spagna in programma a Riad. Un idillio che sembra essere terminato negli scorsi anni conche ci ha tenuto a svelare in conferenza stampa di avere passato “momenti molto belli”, con Rino ma poi “il rapporto non è sempre stato buono, perché si sono stati alcunipersonali”. Il fatto sembra riferirsi al passaggio di consegne sulla panchina del Napoli. Nella successiva conferenza stampa, ...