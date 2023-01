Analisi sociale della rivoluzione iraniana Scrive Paolo Ceri

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Proprio perché le autocrazie, quando cadono, quasi sempre cadono di schianto, è difficile capire e prevedere quanto prossimo possa essere in Iran un cambio di regime. È certo invece che gli avvenimenti degli ultimi mesi abbiano segnato la fine moralerepubblica islamica. La ragione è presto detta. Una crisi morale è tanto più grave quanto maggiore è l’insofferenza a conformarsi alle regole dichiarate e sancite dalle autorità, con il conseguente bisogno di scostarsi dalle regole nei comportamenti quotidiani. Un’insofferenza e un bisogno rivelatisi tanto estesi e profondi da fare dell’Iran contemporaneo un caso di scuola. Estesi poiché una parte crescente e significativa (la più istruita) dei giovani rifiuta e trasgredisce precetti e regole sancite dalle autorità religiose. Profondi perché la trasgressione riguarda disposizioni basilari come il velo obbligatorio, ...

