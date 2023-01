Amici 22 spoiler | un’eliminazione dopo un provvedimento per un fatto gravissimo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Che cosa sia accaduto nella casetta di22 la notte di Capodanno, solo chi era presente può saperlo o forse chissà, lo scopriremo solo una volta finita questa edizione. Sta diche la produzione diha preso un severissimoperchè pare che i ragazzi abbiano proprio esagerato. Nella registrazione didi oggi ( la puntata andrà in onda domenica), Maria de Filippi ha spiegato che la notte di Capodanno, è successo qualcosa di molto grave nella casetta e che è stato necessario quindi prendere un. Le anticipazioni che circolano sui social in queste ore non sono molto approfondite e i fan del programma stanno facendo diverse ipotesi. Pare che la produzione abbia deciso comunque di non rivelare quanto accaduto. Ma i professori hanno pensato di ...