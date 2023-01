Amici 22 | Mattia in lacrime | l’allievo spiazza Ecco le sue parole

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)di Raimondo Todarochiedendo aiuto ad Alessandra Celentano Di recente Alessandra Celentano rimprovera ail fatto di ballare con troppi indumenti e accessori.di Raimondo Todaro, infatti, non si separa mai da collanine e anelli nascondendosi dietro strati di vestiti. Adesso, però, il ragazzo inle ha spiegato il motivo: “Non mi piaccio, non riesco ad apprezzarmi a livello estetico”.chiede quindi d’incontrare Alessandra Celentano per capire come migliorarsi, soprattutto per quanto riguarda il look. La maestra e il professionista Umberto hanno le idee molto chiare e gli fanno un elenco di tutto quello che non va. “E’ da tempo che io e Umberto ti diamo consigli, ma tu hai la capoccia dura”, lo rimprovera l’insegnante. “Iniziamo dicendo ...

