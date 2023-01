Amici 22 | le anticipazioni della puntata del 15 gennaio | “fatti gravissimi” e provvedimenti in arrivo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Arrivano le primesulladel 15di22: la produzione ha visionato i filmatinotte di Capodanno, ed in seguito a “” successi nella casetta ha preso delle drastiche decisioni. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Attenzione, seguono Spoiler. Lesono pubblicate dal profilo TwitterNews. Tra gli ospiti del pomeriggio ci sarà Deddy. L’ex allievo del talent presenterà il suo ultimo brano intitolato Casa gigante. Laè stata caratterizzata da una decisione a sorpresa e clamorosa: Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG sono stati mandati in sfida immediata. I ragazzi, durante la notte ...

SuperGuidaTV

A brillare sia dentro che fuori la scuola di, però, è Angelina : la ragazza continua a ... Leche stanno circolando in rete, fanno sapere che i professori hanno le idee sempre più ...Stando alledi22 di domenica 15 gennaio , riportate da Superguidatv.it con la collaborazione della paginaNews , la conduttrice deciderà di non mandare in onda i video per ... Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 15 gennaio: ospiti, sfide ed eliminazioni | Spoiler Sono clamorosi gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione di Amici 22: un provvedimento disciplinare per un fatto gravissimo e una eliminazione ...Amici 22, la sedicesima puntata, domenica 15 gennaio. Ecco tutte le anticipazioni: eliminati, sfide, chi va al serale e molto altro.