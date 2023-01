Amici 22 | Cricca non se ne fa una ragione e il web insorge contro i professori

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E’ davvero grande la delusione di Giovanniche nell’ultima diretta di22 è stato eliminato, infatti dopo la fine della puntata , il giovane cantante è apparso sul suo profilo social sfogandosi e accusando apertamente Rudy Zerbi. Mapoi si rivolge anche a Lorella Cuccarini alla quale racconta il suo stato d’animo e non nega di aver sognato il serale. Ed è a questo punto che i suoi sostenitori scendono in campo per difenderlo e lanciano accusei due22, lo sfogo didopo l’uscita di scena Quandoscopre di essere stato eliminato è senza dubbio molto deluso. Il giovane cantante però ha la sua opinione in merito e lo racconta ai suoi fans: ” Non ci posso credere. No, non pensavo assolutamente sarebbe ...