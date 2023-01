Amici 22 | anticipazioni 11 gennaio | Tommy Dali eliminato | Cricca rientra dopo una sfida

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)22,bomba: cosa è successo durante la nuova registrazione di questo pomeriggio? La puntata andrà in onda questa domenica (15) su Canale 5 e presenta dei risvolti interessantissimi:D. è statoha avuto modo dire nella scuola vincendo lacontro Valeria.22,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

SuperGuidaTV

Dopo le numerose ed esplosivedelle scorse settimane, è disponibile da ieri nelle librerie di tutto il mondo 'Spare',...donna aveva dei "poteri" e che l'ha visitata su indicazione di...... Coldiretti: 'Agricoltura e turismo in difficoltà' Ultime notizie Attualità Temperature, Coldiretti: 'Agricoltura e turismo in difficoltà' 11 Gennaio TV e Intrattenimento2022: ... Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 15 gennaio: ospiti, sfide ed eliminazioni | Spoiler Amici 22, anticipazioni: Tommy D. eliminato, Cricca rientra dopo aver vinto una sfida, ecco gli spoiler bomba dell'ultima registrazione.Durante il daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi, Mattia ha chiesto di incontrare la maestra Celentano per avere da lei dei consigli utili per… Leggi ...