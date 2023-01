Amici 22 | allerta spoiler | rientra Cricca! Le anticipazioni della puntata di domenica 15 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il ritorno di Cricca sarà un colpo di scena senza precedenti per i fan del talent show. Ecco cosa succederà ad22 la prossimaGrande ripartenza per il talent di Maria De Filippi, tornato in onda l’8su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, anche la prossima sarà unapiena di colpi di scena ed gli addicteddel programma dovranno dire addio a due allievi. Il primo a dover lasciare il programma è Tommy Dali a causa di un provvedimento disciplinare. L’accaduto, di cui non si conoscono ancora i dettagli, sarebbe avvenuto in occasioneserata di Capodanno. Coinvolti anche Maddalena, Samu, Wax, NDG e Tommy Dali e Maria De Filippi non ha potuto mandare in onda le clipvicenda. Samu ha dovuto sottoporsi ad una sfida di ballo mentre Rudy Zerbi ha ...