Amici 20 | Alex Wyse ha trovato l’amore con un volto noto del web?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Da quanto la storia d’amore con la ballerina Cosmary Fasanelli, conosciuta nella scuola di21, è definitivamente terminata con lei che presumibilmente l’ha lasciato per fidanzarsi con il collega Nunzio Stancampiano,ha tenuto la sua vita sentimentale lontana dai riflettori. Nonostante ciò e nonostante la sua naturale riservatezza, i fan più attenti hanno notato che nella sua vita c’è una ragazza (abbastanza famosa) che potrebbe essere proprio la sua nuova fiamma.22,ha una nuova fiamma dopo Cosmary Fasanelli? A riportare la segnalazione in questione è stato il portale ‘boh’ che qualche giorno fa ha sorpresoa Milano, nella zona centrale del Duomo, a passeggio con una nota tiktoker e ...

Tvpertutti

Soleil Sorge è apparsa sorridente e spensierata in compagnia diBelli , Delia Duran e altri. I tre si resero protagonisti del triangolo amoroso più famoso della storia della televisione ...... l'indiscrezione Come anticipato, in questi ultimi giorni Soleil Sorge ha ritrovato il sorriso e un po' di libertà con una vacanza in compagnia die amiche e persino del suo ex inquilino... Amici, Alex Wyse fidanzato: nuova storia dopo Cosmary Il Gossip L'ex cantante di Amici 21, Alex Wyse ha una nuova fidanzata. Sembra ormai essere lontana la storia d'amore con Cosmary, ma chi è la fortunata Ecco ...Dopo la fine della relazione con Cosmary Fasanelli, Alex Wyse ha un flirt con una famosa Tiktoker Ecco cosa sta ...