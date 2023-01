Ametrano | Complimenti al Napoli ha ingaggiato calciatori già pronti Napoli-Juve? Occhio a Osimhen e Milik

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Raffaele, ex calciatore, ha parlato a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue parole: Prestazione di Buffon con l'Inter? "Abbiamo giocato insieme con l'Under 21. A questi livelli, giocare in questo modo, è un fenomeno... Soltanto chapeau. È uno dei più forti della storia del calcio, ha scritto pagine rilevanti di diversi club. È uno dei primi della storia di questo sport. Il ruolo di portiere consente a Gigi di giocare ancora, ma è necessaria tanta fame mentale per proseguire a questa età. Ha un bisogno vitale per tentare di allungare la carriera il più possibile. Le tante vittorie nel corso della sua carriera sono state preziose per mantenere questi livelli". Prospetti italiani più interessanti in Italia? "Fagioli, Miretti ed altri giovanidellasono molto bravi. Come anche Caviglia, ...