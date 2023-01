Ambrosini Ali | “Il libro di Harry già vola | a Natale bene Vespa e Cazzullo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ildel principe, ‘Spare’, arrivato nelle nostre librerie da ieri pubblicato da Mondadori con il titolo ‘Spare – Il minore’, ha già venduto 400mila copie in Gran Bretagna e anche in Italia promette dire nelle vendite. La risposta dei lettori, infatti, in queste prime ore è già positiva. A dirlo è Paolo, il presidente dell’Associazione Librai Italiani (Ali), il quale con l’Adnkronos traccia un primo bilancio del mercato nel 2022 soffermandosi sull’andamento delle vendite nel periodo natalizio e sui titoli più gettonati. Vendite che, spiega, non hanno visto prevalere un titolo sugli altri anche se sono andatii libri di. “Ildel principe– esordisce ...