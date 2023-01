Amazon | magazziniere muore d’infarto ma nello stabilimento si continua a lavorare come se nulla fosse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lo scorso 27 dicembre ilRick Jacobs, 61 anni, ha avuto un infarto ed è morto mentre era sul posto di lavoro,dia ??Colorado Springs. Ma la “macchina” non si può fermare e quindi i responsabili del turno hanno circondato il corpo con scatoloni e proseguito le operazioniseaccaduto. Questo è quello che hanno raccontato alcuni colleghi della vittima, costernati per il comportamento dell’azienda. Dal canto suoha negato che le scatolero utilizzate per isolare l’area spiegando che i responsabili si sono adoperati per fare in modo che nessuno si avvicinasse al corpo. I lavoratori che sono giunti nel magazzino per il turno successivo affermano però di non essere stati ...