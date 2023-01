Alvaro Morata | “Alice è uscita dalla terapia intensiva I giorni peggiori della mia vita”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ore di apprensione e massima tensione quelle che ha vissuto. L’attaccante spagnolo è diventato da poco papàsua quarta figlia ma non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto dal momento che dopo il parto la moglie,Campello, ha avuto delle complicazioni. A comunicarne la notizia era stato lui stesso con un post su Instagram: “Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto.è forte e un po’ alla volta sta recuperando. Ora si trova nelladi Clinica Universidad de Navarra”. Poche ore fa,è tornato a parlare e questa volta ha dato buone nuove. Pubblicando una foto di ...

