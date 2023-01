Almeno non siamo inglesi | Quali sono le popolazioni europee più portate per le lingue?

WIRED Italia

... quando va tutto storto, quando per fretta, per distrazione o per fatalita'te ne va una giusta. classe 1997 di Roma - Nata gridando in studio con okgiorgio, che e' un pazzoquanto me.' Da ......per quanto riguarda il vetro anteriore e quello posteriore. In questo modo si risparmieranno tempo e benzina. Seavete il telo è possibile posizionare anche del cartone o una coperta sul ... Accise sulla benzina: no, non pagano la guerra in Etiopia NordEst – Archiviate con la piena soddisfazione degli operatori le festività di Natale e Capodanno è emersa unanime tra gli amministratori la fiducia per il prosieguo di una stagione invernale finalme ...Kabul, 11 gen. (askanews) - Un kamikaze si è fatto esplodere a Kabul, in Afghanistan, davanti al ministero degli Esteri, facendo almeno 20 ...