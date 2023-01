Alloggi Capodimonte | l’Acer comunica cronoprogramma per consegna agli assegnatari

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Agenzia campana per l’edilizia residenziale (Acer) hato all’Amministrazione comunale di Benevento e alla Prefettura, con una nota firmata dal capo dipartimento Americo Galizia, ilper ladei 52ubicati nel quartierespecifica che i lavori sono ormai in fase di completamento e che la fornitura di gas è disponibile. Mentre per il collegamento alla rete elettrica, l’Enel non ha eseguito le operazioni necessarie, nonostante sia stata sollecitata a procedere e sia stata regolarmente posizionata, come era stato richiesto, la cabina esterna. Quanto ai tempi per i 32 appartamenti, l’Agenzia individua la data del 15 febbraio per l’ultimazione dei ...

anteprima24.it

...che glirealizzati dall'Acer per il Comune di Benevento sono pronti tarda ad arrivare, invece, l'assegnazione. Cinquantadue unità abitative per altrettante famiglie in contrada...Oggetto dell'interlocuzione i tempi per la consegna agli assegnatari dei 52. Il responsabile Acer ha specificato all'assessore che ha chiesto in via ufficiale ai rup un ... Alloggi a Capodimonte: 52 famiglie in protesta permanente (FOTO) L'Agenzia campana per l'edilizia residenziale (Acer) ha comunicato all'Amministrazione comunale di Benevento e alla Prefettura, con una nota firmata dal ...Gli appartamenti sono completati. Sono lì, al quartiere Capodimonte, con le serrande chiuse e in attesa di una famiglia che riempia di vita e quotidianità ...