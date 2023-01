Allarme polveri sottili | Megna Civico22 | “Convocare con urgenza commissione Ambiente”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa della consigliera di, Giovanna, relativa alla convocazione urgente delladi cui è componente “Alla luce dei continui sforamenti registrati in questi giorni, ci sembra che il problema dell’inquinamento ambientale vada assolutamente affrontato cone in termini di prevenzione, invece di aspettare a braccia conserte le prescrizioni dell’Arpac. Servono sicuramente azioni immediate così come un piano di medio termine che vada ad incidere in modo significativo su quella che è una priorità per la tutela della salute dei cittadini. La mancanza di un piano traffico, come la mancata esecuzione del programma di piantumazione alberi promessi addirittura nella scorsa consiliatura, hanno sicuramente contribuito a peggiorare ...