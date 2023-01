(Di mercoledì 11 gennaio 2023) È emergenzaa in Italia. L'Aifa ha aggiornato sul proprio sito la lista deimancanti. In totale. Un elenco che viene rinnovato costantemente sulla base delle...

ilmessaggero.it

Sono questi alcuni dei fattori che stanno portando in Italia a una mancanza di. L'dei farmacisti È in atto una 'tempesta perfettà che 'continua a incidere sul problema della carenza ......dei farmacisti per prima aveva denunciato l'indisponibilità di alcuniantinfiammatori, sta continuando a influenzare - perdonate il gioco di parole - la vita degli italiani. L'arriva ... Allarme farmaci, oltre 3200 medicinali introvabili: quali sono e la differenza con gli indisponibili È emergenza farmacia in Italia. L'Aifa ha aggiornato sul proprio sito la lista dei medicinali mancanti. In totale sono 3200. Un elenco che viene rinnovato costantemente sulla ...Fin dalla fine di agosto si era notata una insolita circolazione dei virus influenzali stagionali che poteva essere considerata un allarme epidemico poiché ... titolare della farmacia Venezia – è la ...