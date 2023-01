La Gazzetta dello Sport

Un anno fa si allenava intensamente sulla Laver Arena sperando di poter giocare l'Australian Open prima di essere espulso dal suolo australiano. Oggi Novakè tornato sul campo che lo ha visto trionfare nove volte a Melborune per il primo allenamento in vista dello Slam, ma dopo circa mezzora ha dovuto fermarsi. L'arena era piena per l'...Nuovi guai in vista per Novak. Tornato in Australia dopo il caos dello scorso anno con tanto di visto revocato ed ...cina Tutto questo per l'che arriva dalla Cina, dove i ... Allarme Djokovic, lascia l'allenamento per un problema muscolare Novak Djokovic ha abbandonato l'esibizione contro Daniil Medvedev dopo 36 dei 75 minuti previsti per un dolore al tendine del ginocchio sinistro. La partita fa parte della serie "Perfect Practice" ...United Cup - Niente da fare per l’Italia: trionfano gli Stati Uniti. Finale amara per il team capitanato da Vincenzo Santopadre. Gli azzurri hanno perso con ...